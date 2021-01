“Siete sommari” | “così capite meglio?” | Boschi-Gualtieri | volano stracci | questa roba sul tavolo | spaccatura pesantissima

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Nel corso del vertice tra Giuseppe Conte, Robertoe i capidelegazione della maggioranza è avvenuto uno scontro piuttosto acceso tra il ministro dell'Economia e Maria Elena. Fonti di governo raccontano all'Adnkronos di un battibecco partito da, che ha accusato i fedelissimi di Matteo Renzi di aver presentato “un lavoroo e non di dettaglio”, sul quale Italia Viva starebbe portando avanti critiche dure e infondate sull'operato del governo, in particolare sul Recovery Plan. Ovviamente la risposta dell'ex ministra non è tardata ad arrivare: “Il giudizio al Pnrr lo daremo dopo aver visto i dettagli e risponderemo per iscritto, perché altrimenti interpretate male”. In precedenza la delegazione renziana aveva avanzato diverse richieste, la prima sul ponte di Messina, lamentando un immobilismo ...