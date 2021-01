Sicilia verso la zona rossa, dubbi su chiusura scuole (Di venerdì 8 gennaio 2021) La Sicilia potrebbe andare verso una zona rossa. In queste ore, come riportato dall’ANSA, è in corso la Giunta regionale insieme al Comitato Tecnico Scientifico. “Al vaglio del governo Musumeci” si legge in una nota della Presidenza della Regione “ci sono misure restrittive che si rendono necessarie in considerazione dell’andamento del contagio sul territorio Siciliano”. La scelta sarebbe quella di mantenere gli Isitituti di medie e superiori chiusi fino al 31 gennaio, mentre per le elementari il rientro sarebbe fissato al 18. Intanto piovono le critiche verso il Governatore Nello Musumeci da parte degli oppositori al PD: “È inaccettabile che alla vigilia della riapertura degli Istituti scolastici il governo regionale non abbia ancora chiarito se le scuole ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 8 gennaio 2021) Lapotrebbe andareuna. In queste ore, come riportato dall’ANSA, è in corso la Giunta regionale insieme al Comitato Tecnico Scientifico. “Al vaglio del governo Musumeci” si legge in una nota della Presidenza della Regione “ci sono misure restrittive che si rendono necessarie in considerazione dell’andamento del contagio sul territoriono”. La scelta sarebbe quella di mantenere gli Isitituti di medie e superiori chiusi fino al 31 gennaio, mentre per le elementari il rientro sarebbe fissato al 18. Intanto piovono le criticheil Governatore Nello Musumeci da parte degli oppositori al PD: “È inaccettabile che alla vigilia della riapertura degli Istituti scolastici il governo regionale non abbia ancora chiarito se le...

