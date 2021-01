“Si sono baciati!” Accade l’impensabile al GF Vip Il gesto dei due vipponi lascia tutti senza parole

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Nella serata dell’8 gennaio non andrà in onda una nuova puntata in diretta del ‘Grande Fratello Vip’ perre spazio a ‘I fratelli Caputo’. Per rivedere Alfonso Signorini, Antonella Elia e Pupo bisognerà attendere l’11 gennaio, ma nella Casa continuano a verificarsi episodi molto interessanti e decisamente inattesi. Due, che inizialmente non avevano proprio avuto un impatto positivo, siavvicinati moltissimo e anziandati oltre, scatenando gli altri coinquilini. I due hanno discusso tantissimo anche negli ultimi giorni e tutto ci si poteva aspettare fuorché un bacio. Invece è avvenuto tutto questo, con Stefania Orlando che è rimasta. Dopo i litigi, la scorsa notte hanno deciso di chiarire definitivamente. Tra di loro non c’è stato solamente un accordo ...