Si inaspriscono le misure anti Covid nel mondo (Di venerdì 8 gennaio 2021) Dalla Cina alla Francia, dalla Germania al Regno Unito, la pandemia sembra non voler dare tregua. In Svezia approvata una legge che permette le restrizioni, dettata dalla situazione sempre più ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Dalla Cina alla Francia, dalla Germania al Regno Unito, la pandemia sembra non voler dare tregua. In Svezia approvata una legge che permette le restrizioni, dettata dalla situazione sempre più ...

Marilenapas : RT @Agenzia_Dire: Nella riunione del consiglio dei ministri dedicato al #dpcm sulle ulteriori misure per il contenimento del Covid si inasp… - Agenzia_Dire : Nella riunione del consiglio dei ministri dedicato al #dpcm sulle ulteriori misure per il contenimento del Covid si… - liberatinico : Più traballa la poltrona, maggiormente le misure s’inaspriscono Ma tranquilli della Vostra salute, non è un effett… - CarmelusHieron1 : Reiterano e inaspriscono le misure restrittive nel vile intento di indurre i cittadini a vaccinarsi. Infami… -