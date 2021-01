Si aggrava il bilancio dell’assalto a Capitol Hill Morto l’agente di polizia che era rimasto ferito Trump ammette la sconfitta “Bisogna tornare alla normalità”

fcolarieti : Si aggrava il bilancio dell’assalto a Capitol Hill. Morto l’agente di polizia che era rimasto ferito. Trump ammette… - globalistIT : I morti salgono a cinque - MasterblogBo : WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Si aggrava il bilancio dell'assalto al Congresso degli Stati Uniti avvenuto… - gingerale_1990 : 20) Si aggrava il bilancio degli scontri a #CapitolHill: morto un poliziotto ferito. Con 5 morti sulla coscienza,… - ZenatiDavide : Capitol Hill, morto il poliziotto ferito negli scontri: Si aggrava il bilancio dell’assalto al Congresso degli Stat… -

Ultime Notizie dalla rete : aggrava bilancio

In un videomessaggio il presidente uscente Donald Trump condanna l'assalto al Capitol e promette una transizione di potere ordinata il 20 gennaio. Ma un sondaggio svela che la maggioranza dei trumpian ...Si chiamava Brian Sicknick e, a quanto si legge in una nota, il 6 gennaio stava "rispondendo alle rivolte in Campidoglio quando è stato ferito" ...