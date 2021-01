Shia LaBeouf e Margaret Qualley si sono lasciati dopo le accuse rivolte all'attore (Di venerdì 8 gennaio 2021) Margaret Qualley e Shia LaBeouf hanno deciso di porre fine alla loro relazione in seguito alle accuse sessuali rivolte contro quest'ultimo da FKA Twigs Margaret Qualley e Shia LaBeouf hanno deciso di porre fine al loro rapporto sentimentale in seguito alle numerose accuse sessuali rivolte contro l'attore da FKA Twigs, la sua precedente partner. Come riporta People, i due interpreti hanno ufficializzato la loro rottura lo scorso sabato. Secondo la fonte che ha comunicato la notizia, tra l'altro, al momento, Margaret Qualley sarebbe focalizzata soltanto sulla sua carriera attoriale. Page Six, invece, ha posto l'attenzione sul fatto che ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 8 gennaio 2021)hanno deciso di porre fine alla loro relazione in seguito allesessualicontro quest'ultimo da FKA Twigshanno deciso di porre fine al loro rapporto sentimentale in seguito alle numerosesessualicontro l'da FKA Twigs, la sua precedente partner. Come riporta People, i due interpreti hanno ufficializzato la loro rottura lo scorso sabato. Secondo la fonte che ha comunicato la notizia, tra l'altro, al momento,sarebbe focalizzata soltanto sulla sua carriera attoriale. Page Six, invece, ha posto l'attenzione sul fatto che ...

