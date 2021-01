Sesso sicuro lontano dai sex-toys smart: la storia della cintura di castità digitale hackerata (Di venerdì 8 gennaio 2021) Se siete tra coloro che hanno mai utilizzato un sex-toy smart, ovvero collegato a un’applicazione o alla tecnologia bluetooth, non gradirete questa notizia. Accade che Qiui Cell Mate – sex-toy prodotto dall’omonima casa cinese che consiste in una cintura di castità digitale per uomini – e l’applicazione con il quale lo si governa non siano protetti dagli attacchi hacker. Con evidenti conseguenze spiacevoli per alcuni utenti, che hanno raccontato la loro esperienza. LEGGI ANCHE >>> L’attacco hacker agli USA, in realtà, è stato spionaggio Cosa è successo con Qiui Cell Mate Secondo l’analisi della società specializzata Pen Test Partners, prendere il controllo del sex-toy era semplicissimo da remoto per via del fatto che le Api erano aperte, senza nessuna password di protezione. Nella ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 8 gennaio 2021) Se siete tra coloro che hanno mai utilizzato un sex-toy, ovvero collegato a un’applicazione o alla tecnologia bluetooth, non gradirete questa notizia. Accade che Qiui Cell Mate – sex-toy prodotto dall’omonima casa cinese che consiste in unadiper uomini – e l’applicazione con il quale lo si governa non siano protetti dagli attacchi hacker. Con evidenti conseguenze spiacevoli per alcuni utenti, che hanno raccontato la loro esperienza. LEGGI ANCHE >>> L’attacco hacker agli USA, in realtà, è stato spionaggio Cosa è successo con Qiui Cell Mate Secondo l’analisisocietà specializzata Pen Test Partners, prendere il controllo del sex-toy era semplicissimo da remoto per via del fatto che le Api erano aperte, senza nessuna password di protezione. Nella ...

Studio condiviso da due Università americane che hanno raccolto le risposte di 357 giovani adulti, di età compresa tra 18 e 24 anni, e 324 adolescenti, dai 14 ai 17 anni ...

Sesso e interior design si danno la mano in casa di Miley Cyrus. La popstar, 28 anni, ha infatti confessato, che usa i giocattoli sessuali in due modi: "Li compro per me stessa, ma anche per utilizzar ...

