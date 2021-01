Serie D, Maicon è arrivato in Italia: lo attende il Sona (Di venerdì 8 gennaio 2021) Maicon torna in Italia e riparte dalla Serie D con il Sona. Il brasiliano è atterrato in mattinata a Fiumicino, il via ufficiale alla sua nuova avventura E’ cominciata ufficialmente la nuova avventura in Italia di Maicon. Il terzino brasiliano, a 39 anni, giocherà in Serie D con il Sona. Questa mattina Maicon è atterrato all’aeroporto di Fiumicino. Sarebbe dovuto arrivare già nella giornata di ieri ma complicazioni legate alle restrizioni di voli hanno ritardato la sua partenza, Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 gennaio 2021)torna ine riparte dallaD con il. Il brasiliano è atterrato in mattinata a Fiumicino, il via ufficiale alla sua nuova avventura E’ cominciata ufficialmente la nuova avventura indi. Il terzino brasiliano, a 39 anni, giocherà inD con il. Questa mattinaè atterrato all’aeroporto di Fiumicino. Sarebbe dovuto arrivare già nella giornata di ieri ma complicazioni legate alle restrizioni di voli hanno ritardato la sua partenza, Leggi su Calcionews24.com

