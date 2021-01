Serie C, Alessandria-Como rinviata per casi di coronavirus (Di venerdì 8 gennaio 2021) Alessandria-Como, match in programma domenica 10 gennaio e valido per il girone A di Serie C 2020/2021, è stata rinviata a data da destinarsi per via dei numerosi contagi da coronavirus tra le fila dei piemontesi. Il club ha presentato l’istanza alla Lega Pro, che ha preso atto e rinviato l’incontro: “Preso atto dell’istanza presentata dall’Alessandria – con riferimento all’emergenza epidemiologica – la Lega dispone che la gara Alessandria-Como, in programma domenica, venga rinviata a data da destinarsi”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 8 gennaio 2021), match in programma domenica 10 gennaio e valido per il girone A diC 2020/2021, è stataa data da destinarsi per via dei numerosi contagi datra le fila dei piemontesi. Il club ha presentato l’istanza alla Lega Pro, che ha preso atto e rinviato l’incontro: “Preso atto dell’istanza presentata dall’– con riferimento all’emergenza epidemiologica – la Lega dispone che la gara, in programma domenica, vengaa data da destinarsi”. SportFace.

