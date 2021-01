Sequestrato maxi yacht da 30 milioni di euro all’imprenditore Paolo Fassa. È indagato per frode fiscale e autoriciclaggio (Di venerdì 8 gennaio 2021) Un maxi yacht di oltre 50 metri e dal valore stimato di 30 milioni di euro è stato Sequestrato nel porto di Genova dalla guardia di Finanza di Milano. La barca è di proprietà di Paolo Fassa, titolare della azienda trevigiana di calcestruzzi Fassa Bortolo e proprietario dell’omonima squadra di ciclismo. L’imprenditore è indagato per frode fiscale e autoriciclaggio nell’inchiesta della procura di Milano guidata dei pm Paolo Storari e Giordano Baggio. I finanzieri hanno eseguito il provvedimento di sequestro preventivo dell’imbarcazione di Fassa e di 1,5 milioni di euro depositati sui conti correnti societari e personali ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Undi oltre 50 metri e dal valore stimato di 30diè statonel porto di Genova dalla guardia di Finanza di Milano. La barca è di proprietà di, titolare della azienda trevigiana di calcestruzziBortolo e proprietario dell’omonima squadra di ciclismo. L’imprenditore èpernell’inchiesta della procura di Milano guidata dei pmStorari e Giordano Baggio. I finanzieri hanno eseguito il provvedimento di sequestro preventivo dell’imbarcazione die di 1,5didepositati sui conti correnti societari e personali ...

