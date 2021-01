Sentieri di Santa Rita a Cascia e di Castelluccio di Norcia | l’Umbria stanzia 2 milioni per la riapertura e la valorizzazione

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Duedi euro per il finanziamento di due importantiin Valnerina, nel cuore del cratere del terremoto, sono stati deliberati dalla Giunta regionale. Il Sentiero storico diche collegaa Roccaporena, luogo natale dellae che corre in gran parte a mezza costa lungo la valle del fiume Corno per poi salire verso lo “Scoglio” su cui era solita pregare. “Il sentiero segue un antico tracciato medievale – ha affermato l’assessore regionale ai lavori pubblici, Enrico Melasecche. L’intervento riguarda una porzione, di alto valore anche naturalistico, di circa 2 km oggi fatiscente, in totale degrado e non più funzionante. Se ne ripristinerà l’utilizzo, daa Roccaporena, in luoghi dal forte connotato spirituale, religioso ed ...