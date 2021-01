Sempre simpatico, Domenech: “Al mercato avrei preso Maradona, ma è morto…” (Di venerdì 8 gennaio 2021) E’ tornato ad allenare dopo dieci anni, e la sua innata simpatia non ha perso vigore. Raymond Domenech, l’ex ct della Francia al Mondiale 2006 che tanto s’è fatto amare in questi anni, ora sulla panchina del Nantes ha risposto così ad una domanda sul mercato di gennaio: “Mi sarebbe piaciuto prendere Maradona, ma è morto. È così. La finestra di mercato per me, ma come per tutti gli allenatori, è una ferita”. Che classe. Raymond Domenech sur Jean Lucas : « Il n’est pas chez nous, il est à Brest, c’est comme ça. J’aurais aimé prendre Maradona mais il est mort, c’est comme ça. » https://t.co/Gk6UiEQOEM pic.twitter.com/r7DnJw2B0i — L’ÉQUIPE (@lequipe) January 8, 2021 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 8 gennaio 2021) E’ tornato ad allenare dopo dieci anni, e la sua innata simpatia non ha perso vigore. Raymond, l’ex ct della Francia al Mondiale 2006 che tanto s’è fatto amare in questi anni, ora sulla panchina del Nantes ha risposto così ad una domanda suldi gennaio: “Mi sarebbe piaciuto prendere, ma è morto. È così. La finestra diper me, ma come per tutti gli allenatori, è una ferita”. Che classe. Raymondsur Jean Lucas : « Il n’est pas chez nous, il est à Brest, c’est comme ça. J’aurais aimé prendremais il est mort, c’est comme ça. » https://t.co/Gk6UiEQOEM pic.twitter.com/r7DnJw2B0i — L’ÉQUIPE (@lequipe) January 8, 2021 L'articolo ilNapolista.

