Se avete 199mila dollari al mese | potete affittare la casa di Star Trek

Leggi su wired

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Non è l’Enterprise, ma ci andiamo vicino. Perala Los Angeles (Usa) è in affitto un’incredibile villa ispirata a. Certo, la cifra non è esattamente modesta, ma neanche la magione lo è. Con oltre 1.850 metri quadrati di superficie, è una sorta di paradiso per i fan di Spock e compagnia. Il padrone diè l’investitore finanziario Marc Bell, produttore di Broadway, vincitore di un Tony ed ex co-proprietario della rivista Penthouse. Da appassionato sfegatato di, ha arredato il villone ispirandosi alla pellicola: oltre all’eliporto, non mancano la sala giochi, la stanza cinema con pavimento vibrante, nove camere da letto e 12 bagni. La tenuta è in vendita dal 2014, quando è stata messa sul mercato a 35 milioni ...