Scuole superiori, 14 regioni contro la riapertura decisa dal governo (Di venerdì 8 gennaio 2021) Uno stillicidio di annunci di un governo senza visione e in crisi e di decisioni disparate delle regioni sta facendo a pezzi la scuola superiore. La Lombardia, Umbria e l’Emilia Romagna hanno deciso di rinviare il rientro delle Scuole in presenza in presenza al 50% al 25 gennaio, come la Campania. Nel Lazio, il Piemonte e la Liguria torneranno, per ora, il 18 gennaio. La Sicilia conferma la didattica a distanza e non ha escluso la chiusura delle Scuole degli … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 8 gennaio 2021) Uno stillicidio di annunci di unsenza visione e in crisi e di decisioni disparate dellesta facendo a pezzi la scuola superiore. La Lombardia, Umbria e l’Emilia Romagna hanno deciso di rinviare il rientro dellein presenza in presenza al 50% al 25 gennaio, come la Campania. Nel Lazio, il Piemonte e la Liguria torneranno, per ora, il 18 gennaio. La Sicilia conferma la didattica a distanza e non ha escluso la chiusura delledegli … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

DaniloToninelli : Centrodestra lombardo ultimo in tutto: regione con più morti da Covid-19, tra le regioni che hanno fatto meno vacci… - RegLombardia : #LNews, #scuola in #Lombardia superiori in #dad fino al 24/1. Decisione presa dopo valutazioni e risultanze di cara… - raffaellapaita : “Diamo le 470mila dosi del #vaccino Pfizer di questa settimana diamole agli insegnanti delle scuole medie e superio… - giova2504 : @sbonaccini @RegioneER 1/ Buonasera Presidente, sono spesso d’accordo con Lei, però le sue scelte relative alle scu… - Adriana80602870 : La prossima settimana ancora scuole superiori chiuse. -

Ultime Notizie dalla rete : Scuole superiori Riapertura scuole superiori: “Rischio di nuova e pesante ondata di contagi” IVG.it Al lavoro e a scuola si va in traghetto

Esordio positivo ieri del nuovo servizio straordinario di traghetti con auto a bordo che collega Malcesine con Riva del Garda. La... Scopri di più ...

Indice Rt regione per regione: i dati di oggi 8 gennaio. Lombardia a 1,27

Coronavirus: Lombardia, Emilia-Romagna e Calabria compatibili con uno scenario di tipo 2. Veneto "sfiora" l'1. Solo Toscana a rischio basso. Brusaferro: "La curva ha rallentato la decrescita" ...

Esordio positivo ieri del nuovo servizio straordinario di traghetti con auto a bordo che collega Malcesine con Riva del Garda. La... Scopri di più ...Coronavirus: Lombardia, Emilia-Romagna e Calabria compatibili con uno scenario di tipo 2. Veneto "sfiora" l'1. Solo Toscana a rischio basso. Brusaferro: "La curva ha rallentato la decrescita" ...