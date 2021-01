Scuola Lombardia, Dad superiori al 24 gennaio/ Nuova ordinanza Fontana “screening a…” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Scuola in Lombardia, Dad dall'11 al 24 gennaio al 100% nelle superiori: ordinanza Fontana. Il governatore annuncia "screening per studenti e docenti" Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 8 gennaio 2021)in, Dad dall'11 al 24al 100% nelle. Il governatore annuncia "per studenti e docenti"

RegLombardia : #LNews, #scuola in #Lombardia superiori in #dad fino al 24/1. Decisione presa dopo valutazioni e risultanze di cara… - MediasetTgcom24 : Scuola: in Lombardia superiori in Dad fino a 24 gennaio - ADeborahF : RT @reginafiordelis: @crlggg Era sul palco con maroni e formigoni a dire che in Lombardia non c'era né mafia ,né drangheta oltre a distr… - TheRenry : RT @NFratoianni: Tanta solidarietà alle popolazioni #Lombardia. Dopo i disastri umani e sociali combinati, invece di togliere il disturbo t… - Horanxarms : Raga ma l’ordinanza per la regione lombardia per quanto riguarda la scuola, quando esce? Lunedi mattina? Non so mag… -