Scuola, il bello della dad: ecco il sito per condividere le migliori idee degli insegnanti (Di venerdì 8 gennaio 2021) L'idea di Cristina Simone, docente di comunicazione e social media marketing: "Stufa di leggere solo lamentele sulla didattica a distanza ho voluto dare visibilità ai docenti che usano al meglio la tecnologia". Dalla matematica al cinese, online è più facile Leggi su repubblica (Di venerdì 8 gennaio 2021) L'idea di Cristina Simone, docente di comunicazione e social media marketing: "Stufa di leggere solo lamentele sulla didattica a distanza ho voluto dare visibilità ai docenti che usano al meglio la tecnologia". Dalla matematica al cinese, online è più facile

