Scuola | 14 Regioni dicono no alla riapertura delle superiori lunedì 11 Veneto | Fvg | Marche e Calabria rinviano a febbraio

MassimGiannini : Capisco tutte le difficoltà, ma che a tre giorni dalla teorica riapertura della #scuola sia esploso l’ennesimo caos… - repubblica : Scuola, l'ira di Azzolina sui rinvii delle Regioni: 'Il Pd ci ha preso in giro' - carlaruocco1 : Trovo ipocrita l'atteggiamento di chi condanna i delinquenti che hanno aggredito il rider e tace sulla decisione di… - CLaRosa7 : RT @Zziagenio78: É facile tuo figlio inizia la scuola il 7, l'11 o 18, dipende se va alle elementari, alle medie o alle superiori, dalle re… - ilgiornale : Scontro sui rinvii delle Regioni. Solo le superiori di Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Toscana ripartiranno l’… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Regioni

Il Sole 24 ORE

Ma anche Sicilia e Veneto sono state inserite nella stessa zona perché lo hanno richiesto. Si nota che la Lombardia sfiora la zona rossa e che ci sono dieci regioni la cui media ha raggiunto o superat ..."La scelta di non fare iniziare le scuole superiori (la secondaria di secondo grado) in presenza almeno al 50 per cento a partire da lunedì non è stata una scelta facile ne’ da prendere ne'da comunica ...