Scivola dalla seggiovia e semina il panico tra i presenti: il VIDEO è virale (Di venerdì 8 gennaio 2021) A New York una ragazza non si siede correttamente sulla seggiovia e Scivola. Resta appesa per diversi minuti prima di lasciarsi cadere, il VIDEO è virale. Una tragedia sfiorata a… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 8 gennaio 2021) A New York una ragazza non si siede correttamente sulla. Resta appesa per diversi minuti prima di lasciarsi cadere, il. Una tragedia sfiorata a… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it.

sscalcionapoli1 : Il Napoli perde la testa: è sul viale del declino, scivola via dalla zona Champions #NapoliSpezia #ForzaNapoliSempre - SofiaCalliano : RT @sangesnicola: Ogni giorno è uguale all'altro, ogni anno scivola via senza rovesciare questo mondo capovolto, anzi. Eppure il cambiament… - geompatrizia1 : RT @sangesnicola: Ogni giorno è uguale all'altro, ogni anno scivola via senza rovesciare questo mondo capovolto, anzi. Eppure il cambiament… - snapoutmickey : Nonna mi pizzica il culo e fa “oh ma che culo sodo che hai, mi scivola addirittura tra le dita” raga tutti mi dicon… - infoitsport : Il Napoli perde la testa: è sul viale del declino, scivola via dalla zona Champions -

Ultime Notizie dalla rete : Scivola dalla Scivola dalla seggiovia e semina il panico tra i presenti: il VIDEO è virale BlogLive.it Scivola dalla seggiovia e semina il panico tra i presenti: il VIDEO è virale

Qualcuno ha ripreso la scena e il video è diventato subito virale. A New York una ragazza di 14 anni scivola dalla seggiovia e resta nel vuoto, a cinque metri dal suolo, per più di due minuti. La ...

Lakers flop, festa Spurs. Doncic batte Jokic, ma che spettacolo!

James e compagni pigri e svogliati: San Antonio ne approfitta e rivince allo Staples Center. Per Luka e il Joker 38 punti: i Mavs passano al supplementare. Portland e Cleveland ok ...

Qualcuno ha ripreso la scena e il video è diventato subito virale. A New York una ragazza di 14 anni scivola dalla seggiovia e resta nel vuoto, a cinque metri dal suolo, per più di due minuti. La ...James e compagni pigri e svogliati: San Antonio ne approfitta e rivince allo Staples Center. Per Luka e il Joker 38 punti: i Mavs passano al supplementare. Portland e Cleveland ok ...