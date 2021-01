Sci | gigante Adelboden | vittoria di Pinturault

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Alexisconsolida la prima posizione nella classifica generale di Coppa del mondo maschile vincendo a mani basse ilmaschile sulla pista Kuonisbaergli. Il francese, che quest'anno si era imposto nel parallelo di Lech e nelin Alta Badia, ha messo a segno la tripletta con due manches solide, in cui ha realizzato entrambe le volte il miglior tempo, accumulando alla fine oltre 1" sul secondo classificato, il croato Fulip Zubcic, finito a 1"04, mentre il padrone di casa Marco Odermatt ha completato il podio al terzo posto, in ritardo di 1"11, relegando al quarto posto Aleksander Kilde, con Justin Murisier quinto e Loic Melliard. La gara ha registrato il brutto infortunio di Lucas Braathne, settimo nell'ordine d'arrivo, che proprio sulla linea del traguardo ha accusato una bruttissima torsione al ginocchio ...

La gara ha registrato il brutto infortunio di Lucas Braathne, settimo nell'ordine d'arrivo, che proprio sulla linea del traguardo ha accusato una bruttissima torsione al ginocchio sinistro ...Il francese Alexis Pinturault - 29 anni, 32/o successo in carriera e primato consolidato in classifica generale - ha vinto nettamente in 2'18"26 il primo dei due slalom gigante di Coppa del mondo in p ...