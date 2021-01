Sci alpino | le pagelle di oggi | Alexis Pinturault perfetto | Odermatt sempre costante Male Kristoffersen e De Aliprandini

(Di venerdì 8 gennaio 2021)ha trionfato nel primo dei due giganti in programma ad Adelboden. Il francese ha dominato, imponendosi nettamente su Filip Zubcic e Marco. Deludonoe gli azzurri, in particolare Luca de. Ledella gara odierna.10: un capolavoro. Semplicementeil francese sia nella prima sia nella seconda manche, dove ha realizzato il miglior tempo. Doma la Chuenisbärgli con una leggerezza straordinaria sul ripido, trovando linee impossibili per i suoi avversari. Alla fine vince con oltre un secondo di vantaggio su tutti. Dominante. Filip Zubic 8: verrebbe da dire il “primo degli umani” vista la prestazione odierna di. Ottiene un prezioso ...

Alexis Pinturault ha trionfato nel primo dei due giganti in programma ad Adelboden. Il francese ha dominato, imponendosi nettamente su Filip Zubcic e Marco Odermatt. Deludono Kristoffersen e gli azzur ...La seconda prova della discesa libera di Sankt Anton, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2020-2021, prenderà il via alle ore 11.45. La ceca Ester Ledecka chiude in vetta la second ...