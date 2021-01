Sci alpino, Alexis Pinturault trionfa ad Adelboden e allunga in classifica. De Aliprandini miglior azzurro (Di venerdì 8 gennaio 2021) Alexis Pinturault trionfa nel primo dei due giganti in programma ad Adelboden. Un capolavoro quello del transalpino, che ha dominato sulla Chuenisbärgli, risultando il migliore sia nella prima sia nella seconda manche. Si tratta della trentaduesima vittoria della carriera in Coppa del Mondo per il francese, che consolida il suo pettorale rosso di leader della classifica generale. Semplicemente perfetto, non si può dire altro sul Pinturault di oggi, che ha sciato con una leggerezza incredibile sul ripido, infliggendo distacchi davvero elevati agli avversari già dal secondo in classifica, il croato Filip Zubcic, staccato di oltre un secondo (+1.04) dal vincitore. Quarto podio stagionale per Marco Odermatt, che ha perso una posizione ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 gennaio 2021)nel primo dei due giganti in programma ad. Un capolavoro quello del trans, che ha dominato sulla Chuenisbärgli, risultando ile sia nella prima sia nella seconda manche. Si tratta della trentaduesima vittoria della carriera in Coppa del Mondo per il francese, che consolida il suo pettorale rosso di leader dellagenerale. Semplicemente perfetto, non si può dire altro suldi oggi, che ha sciato con una leggerezza incredibile sul ripido, infliggendo distacchi davvero elevati agli avversari già dal secondo in, il croato Filip Zubcic, staccato di oltre un secondo (+1.04) dal vincitore. Quarto podio stagionale per Marco Odermatt, che ha perso una posizione ...

