Sci alpino, Alexis Pinturault domina la prima manche ad Adelboden. Buon 12° Tonetti (Di venerdì 8 gennaio 2021) Dominio assoluto di Alexis Pinturault nella prima manche del gigante di Adelboden. Il francese ha quasi ipotecato la vittoria dopo una prestazione davvero scintillante sulla mitica Chuenisbärgli. Il leader della classifica generale di Coppa del Mondo ha fatto la differenza nella parte centrale e poi anche sul muro finale, infliggendo distacchi molto elevati agli avversari. Sul podio virtuale ci salgono Marco Odermatt e Filip Zubcic, ma lo svizzero (+0.96) ed il croato (+0.97) pagano quasi un secondo dal francese. Quarta posizione per l’americano Tommy Ford (+1.15), che ha preceduto l’altro elvetico Justin Murisier (+1.28). Grande prestazione dell’americano Ryan Cochran-Siegle, vincitore del superG di Bormio, sesto al traguardo con 1.38 di ritardo da Pinturault. Tanta Norvegia a ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 gennaio 2021) Dominio assoluto dinelladel gigante di. Il francese ha quasi ipotecato la vittoria dopo una prestazione davvero scintillante sulla mitica Chuenisbärgli. Il leader della classifica generale di Coppa del Mondo ha fatto la differenza nella parte centrale e poi anche sul muro finale, infliggendo distacchi molto elevati agli avversari. Sul podio virtuale ci salgono Marco Odermatt e Filip Zubcic, ma lo svizzero (+0.96) ed il croato (+0.97) pagano quasi un secondo dal francese. Quarta posizione per l’americano Tommy Ford (+1.15), che ha preceduto l’altro elvetico Justin Murisier (+1.28). Grande prestazione dell’americano Ryan Cochran-Siegle, vincitore del superG di Bormio, sesto al traguardo con 1.38 di ritardo da. Tanta Norvegia a ...

LinkaTv : E' iniziato Studio Sci Alpino su #raisport1 Clicca qui per classifica tweet: - OA_Sport : LIVE Sci alpino, Seconda Prova St. Anton in DIRETTA: le azzurre cercano il giusto feeling in vista della discesa - MasashiKohmura : RT @Fisiofficial: Il programma delle gare settimanali - sportface2016 : #fisalpine Sci alpino, i risultati della prima manche del gigante maschile di #Adelboden 2021: un grande… - RSIsport : ? Odermatt secondo alle spalle di uno scatenato Pinturault nella prima manche del gigante di Adelboden #WorldCup… -