Sassuolo, infortunio Berardi: il risultato degli accertamenti (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il Sassuolo ha reso note le condizioni di Domenico Berardi dopo l’infortunio contro il Genoa Domenico Berardi si è infortunato nella partita contro il Genoa e oggi il Sassuolo ha reso noti i risultati degli accertamenti. «Fermo Domenico Berardi per il quale gli accertamenti effettuati hanno evidenziato una lesione distrattiva dei flessori della coscia destra. Il calciatore ha iniziato fin da subito cure e terapie specifiche e sarà monitorato settimanalmente». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ilha reso note le condizioni di Domenicodopo l’contro il Genoa Domenicosi è infortunato nella partita contro il Genoa e oggi ilha reso noti i risultati. «Fermo Domenicoper il quale glieffettuati hanno evidenziato una lesione distrattiva dei flessori della coscia destra. Il calciatore ha iniziato fin da subito cure e terapie specifiche e sarà monitorato settimanalmente». Leggi su Calcionews24.com

fanpage : #Berardi si fa male per la settima volta, continua la maledizione #JuveSassuolo - Fprime86 : RT @SkySport: Sassuolo, per Berardi lesione ai flessori della coscia destra: salterà la Juve - FantaMasterApp : 'Sassuolo, infortunio Berardi: c’è il comunicato. Ecco quando torna' - sportli26181512 : Sassuolo, per Berardi lesione ai flessori della coscia destra: salterà la Juve: L'attaccante neroverde, costretto a… - LePortinaie : RT @enfasiXI: Demiral giocherà contro il Sassuolo dal 18’ del primo tempo, cioè quando sostituirà Chiellini solo l’ennesimo infortunio musc… -