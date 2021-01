Saponara: «Voglio divertirmi. Ecco perché ho accettato lo Spezia» (Di venerdì 8 gennaio 2021) Riccardo Saponara, centrocampista dello Spezia, ha parlato del suo arrivo in Liguria e degli obiettivi stagionali: le dichiarazioni Riccardo Saponara, centrocampista dello Spezia, ha parlato del suo arrivo in Liguria e degli obiettivi stagionali. IMPATTO – «Ho avuto un impatto positivo, la squadra è giovane, tanti ragazzi li conoscevo e questo mi ha aiutato ad inserirmi nello spogliatoio. La vittoria di Napoli mi ha fatto calare con facilità nel contesto, perchè ha portato tanto entusiasmo nel gruppo. La squadra ha dimostrato coraggio, perché nonostante lo svantaggio ha saputo rialzare la testa. Una delle armi migliori di questo gruppo credo sia il provare ad attaccare sempre alti, senza timore di lasciare campo alle spalle, caratteristica che sicuramente proviene dalla filosofia del ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Riccardo, centrocampista dello, ha parlato del suo arrivo in Liguria e degli obiettivi stagionali: le dichiarazioni Riccardo, centrocampista dello, ha parlato del suo arrivo in Liguria e degli obiettivi stagionali. IMPATTO – «Ho avuto un impatto positivo, la squadra è giovane, tanti ragazzi li conoscevo e questo mi ha aiutato ad inserirmi nello spogliatoio. La vittoria di Napoli mi ha fatto calare con facilità nel contesto, perchè ha portato tanto entusiasmo nel gruppo. La squadra ha dimostrato coraggio,nonostante lo svantaggio ha saputo rialzare la testa. Una delle armi migliori di questo gruppo credo sia il provare ad attaccare sempre alti, senza timore di lasciare campo alle spalle, caratteristica che sicuramente proviene dalla filosofia del ...

