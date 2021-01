Sanremo 2021: co-conduttrici e vallette: impazza il totonomi per il Festival (Di venerdì 8 gennaio 2021) Sanremo 2021 potrebbe avere una ricca presenza di donne sul palco. Dopo la conferma dei cantanti in gara è arrivata anche quella di alcuni co- conduttori, come Elodie a fianco di Amadeus e Achille Lauro, ma il toto nomi non si arresta e spuntano quelli di Miriam Leone e la stessa Giovanna Civitillo, moglie del coduttore del Festival. Stando alle indiscrezioni del settimanale Chi, l’organizzazione avrebbe già contattato diverse donne del mondo dello spettacolo. Uno dei primi nomi è quello dell’amata Vanessa Incontrada, poi la bellissima Miriam Leone, reduce da Danza con me di Roberto Bolle e Matilde Gioli, che invece si è fatta conoscere definitivamente al pubblico di Rai1 con la prima stagione di Doc – Nelle tue mani. A questi nomi si aggiunge quello di Miariacarla Boscono, così come si parla di un possibile ritorno di Georgina ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 8 gennaio 2021)potrebbe avere una ricca presenza di donne sul palco. Dopo la conferma dei cantanti in gara è arrivata anche quella di alcuni co- conduttori, come Elodie a fianco di Amadeus e Achille Lauro, ma il toto nomi non si arresta e spuntano quelli di Miriam Leone e la stessa Giovanna Civitillo, moglie del coduttore del. Stando alle indiscrezioni del settimanale Chi, l’organizzazione avrebbe già contattato diverse donne del mondo dello spettacolo. Uno dei primi nomi è quello dell’amata Vanessa Incontrada, poi la bellissima Miriam Leone, reduce da Danza con me di Roberto Bolle e Matilde Gioli, che invece si è fatta conoscere definitivamente al pubblico di Rai1 con la prima stagione di Doc – Nelle tue mani. A questi nomi si aggiunge quello di Miariacarla Boscono, così come si parla di un possibile ritorno di Georgina ...

