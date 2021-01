Sanremo 2021, 10 donne al fianco di Amadeus: alcuni nomi saltano (Di sabato 9 gennaio 2021) Amadeus al Festival di Sanremo sarà affiancato da 10 donne (2 ogni singola sera) e nel corso dei giorni scorsi sono trapelati online molti nomi: Elodie (l’unico ufficale), Anna Tatangelo, Elettra Lamborghini, Giovanna Civitillo,Vanessa Incontrada, Miriam Leone, Matilde Gioli, la top model Mariacarla Boscono, Diletta Leotta e Georgina Rodriguez. alcuni nomi sono stati smentiti categoricamente da Giuseppe Candela su Dagospia specificando che non ci sarà né la moglie di Amadeus “che sarà in prima fila a sostenere suo marito” e neanche Matilde Gioli, Mariacarla Boscono, Anna Tatangelo ed Elettra Lamborghini. Sarebbero da escludere – per problemi di agenzia – anche Vanessa Incontrata e Miriam Leone perché “le agenzie delle due attrici vorrebbero per le loro assistite spazi ... Leggi su biccy (Di sabato 9 gennaio 2021)al Festival disarà affiancato da 10(2 ogni singola sera) e nel corso dei giorni scorsi sono trapelati online molti: Elodie (l’unico ufficale), Anna Tatangelo, Elettra Lamborghini, Giovanna Civitillo,Vanessa Incontrada, Miriam Leone, Matilde Gioli, la top model Mariacarla Boscono, Diletta Leotta e Georgina Rodriguez.sono stati smentiti categoricamente da Giuseppe Candela su Dagospia specificando che non ci sarà né la moglie di“che sarà in prima fila a sostenere suo marito” e neanche Matilde Gioli, Mariacarla Boscono, Anna Tatangelo ed Elettra Lamborghini. Sarebbero da escludere – per problemi di agenzia – anche Vanessa Incontrata e Miriam Leone perché “le agenzie delle due attrici vorrebbero per le loro assistite spazi ...

Sanremo_2021 : @ValentinaBlunty Ahhhha seppur in ritardo ti meriti - CalvaresiRomina : RT @girasol44247939: Sanremo: trovati questa mattina in via Padre Semeria i due cagnolini nella foto - - StraNotizie : Sanremo 2021, 10 donne al fianco di Amadeus: alcuni nomi saltano - TheMoonBear911 : RT @girasol44247939: Sanremo: trovati questa mattina in via Padre Semeria i due cagnolini nella foto - - notonlymatt : Spoiler Sanremo 2021: @roberto4ngelini canta 'Shock because' dirige l'orchestra il maestro Beppe Vessicchio. #Sanremo2021 #propagandalive -