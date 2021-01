Sanità. Operazione Croce nera, chi è l’infiltrato: le mafie o lo Stato? (Di venerdì 8 gennaio 2021) «L’Operazione è stata denominata Croce nera, perché era in contrasto con la Croce rossa, che significa salute, aiuto a chi ha bisogno, loro invece, i camorristi, avevano preso in mano l’intero ospedale di Caserta chiamato Sant’Anna». I ricordi del capo degli investigatori antimafia è ancora vivido dell’Operazione investigativa che ha segnato la storia delle infiltrazioni delle mafie nella Sanità pubblica italiana: per la prima volta non veniva sciolta e quindi commissariata da parte dello Stato un’azienda sanitaria locale o provinciale, ovvero il corpo amministrativo della gestione degli ospedali di un determinato territorio, ma una vera e propria struttura ospedaliera. La novità eclatante risiedeva nel fatto che più volte era stata accertata ... Leggi su leurispes (Di venerdì 8 gennaio 2021) «L’è stata denominata, perché era in contrasto con larossa, che significa salute, aiuto a chi ha bisogno, loro invece, i camorristi, avevano preso in mano l’intero ospedale di Caserta chiamato Sant’Anna». I ricordi del capo degli investigatori antimafia è ancora vivido dell’investigativa che ha segnato la storia delle infiltrazioni dellenellapubblica italiana: per la prima volta non veniva sciolta e quindi commissariata da parte delloun’azienda sanitaria locale o provinciale, ovvero il corpo amministrativo della gestione degli ospedali di un determinato territorio, ma una vera e propria struttura ospedaliera. La novità eclatante risiedeva nel fatto che più volte era stata accertata ...

