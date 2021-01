San Marino sceglie la via del portafoglio: ricovero a pagamento per chi non si vuole vaccinare (Di venerdì 8 gennaio 2021) Una proposta di legge destinata a far discutere, soprattutto per la fonte che ne ha parlato. Il Ministro alla Sanità di San Marino, Roberto Ciavatta, ha parlato ai microfoni di Dritto e Rovescio (su Rete 4) di un’idea per sollecitare la popolazione alla vaccinazione contro il Covid. E si punta tutto, ovviamente, sui soldi: chi non vorrà farsi immunizzare dovrà sottoscrivere un’assicurazione sanitaria per coprire le spese in caso di ricovero. Insomma, i No Vax San Marino rischiano di dover metter mano al portafoglio in caso di problemi legati proprio al Coronavirus. LEGGI ANCHE > Dopo i no vax, il 2020 ci ha regalato anche i no van: i negazionisti dei furgoni «La proposta è questa: prevedere che chi è obiettore di coscienza – e quindi decida di non sottoporsi al vaccino – deve fare un’assicurazione con cui sostenere, ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 8 gennaio 2021) Una proposta di legge destinata a far discutere, soprattutto per la fonte che ne ha parlato. Il Ministro alla Sanità di San, Roberto Ciavatta, ha parlato ai microfoni di Dritto e Rovescio (su Rete 4) di un’idea per sollecitare la popolazione alla vaccinazione contro il Covid. E si punta tutto, ovviamente, sui soldi: chi non vorrà farsi immunizzare dovrà sottoscrivere un’assicurazione sanitaria per coprire le spese in caso di. Insomma, i No Vax Sanrischiano di dover metter mano alin caso di problemi legati proprio al Coronavirus. LEGGI ANCHE > Dopo i no vax, il 2020 ci ha regalato anche i no van: i negazionisti dei furgoni «La proposta è questa: prevedere che chi è obiettore di coscienza – e quindi decida di non sottoporsi al vaccino – deve fare un’assicurazione con cui sostenere, ...

