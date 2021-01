San Giovanni Rotondo: cento anni, vaccino e ringraziamento. Puglia: verso le venticinquemila dosi somministrate, una su due di quelle finora fornite Dati del ministero della Salute sulla campagna anti corona virus: Italia, oltre quota quattrocentomila (Di venerdì 8 gennaio 2021) Immagine diffusa dal ministero della Salute. —– Di Francesco Santoro: Si è vaccinata contro il Covid all’età di cento anni. Nonna Concetta, classe 1920, mercoledì ha ricevuto la prima dose del vaccino messo a punto da Pfizer-BioNtech. L’anziana è un’ospite della residenza per anziani “Casa Padre Pio” gestita dalla Fondazione Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo. La signora Concetta dopo l’iniezione ha ringraziato gli operatori sanitari. L'articolo San Giovanni Rotondo: cento anni, vaccino e ringraziamento. ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 8 gennaio 2021) Immagine diffusa dal. —– Di Francesco Santoro: Si è vaccinata contro il Covid all’età di. Nonna Concetta, classe 1920, mercoledì ha ricevuto la prima dose delmesso a punto da Pfizer-BioNtech. L’anziana è un’ospiteresidenza per anziani “Casa Padre Pio” gestita dalla Fondazione Casa sollievosofferenza di San. La signora Concetta dopo l’iniezione ha ringraziato gli operatori sanitari. L'articolo San. ...

