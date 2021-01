Salvini passa dalla mascherina di Trump a quella con il volto di Borsellino. Ma il gesto fa infuriare il fratello del giudice ucciso dalla mafia. “Atto di sciacallaggio” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il leader della Lega, Matteo Salvini, si è presentato oggi a Palermo, in via D’Amelio, nel luogo dove fu ucciso Paolo Borsellino con i suoi agenti della scorta, indossando una mascherina che ritrae il volto magistrato. “Me l’ha regalata l’assessore Alberto Samonà e per questo lo ringrazio”, ha detto il segretario del Carroccio. “Ogni volta che vengo a Palermo – ha aggiunto – ritengo un dovere civico e umano venire a rendere omaggio al giudice Paolo Borsellino. Borsellino è stato un grande uomo di giustizia e ci tengo a ricordare anche gli uomini e le donne della scorta. Mi sembra il minimo. Avrò una giornata piena di incontri, ma mi sembrava giusto partire da qui”. Il fratello del giudice ucciso ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il leader della Lega, Matteo, si è presentato oggi a Palermo, in via D’Amelio, nel luogo dove fuPaolocon i suoi agenti della scorta, indossando unache ritrae ilmagistrato. “Me l’ha regalata l’assessore Alberto Samonà e per questo lo ringrazio”, ha detto il segretario del Carroccio. “Ogni volta che vengo a Palermo – ha aggiunto – ritengo un dovere civico e umano venire a rendere omaggio alPaoloè stato un grande uomo di giustizia e ci tengo a ricordare anche gli uomini e le donne della scorta. Mi sembra il minimo. Avrò una giornata piena di incontri, ma mi sembrava giusto partire da qui”. Ildel...

