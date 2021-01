Salvini in visita a via D'Amelio indossa la mascherina con la foto di Paolo Borsellino (Di venerdì 8 gennaio 2021) In visita a via D’Amelio con la mascherina che ritrae il giudice Paolo Borsellino e una citazione di quest’ultimo. Così è apparso il leader della Lega Matteo Salvini a Palermo, giunto nel luogo dell’attentato in cui il 19 luglio 1992 rimase ucciso il magistrato simbolo della lotta alla mafia insieme a cinque agenti della sua scorta. “Me l’ha regalata l’assessore Alberto Samonà e per questo lo ringrazio”, ha risposto Salvini a una cronista che ha posto una domanda sulla mascherina. Matteo Salvini ha proseguito: “Ogni volta che vengo a Palermo lo ritengo un dovere civico e umano, da italiano e da ministro che ha combattuto la mafia e quindi per ricordare un grande uomo di giustizia e le donne e gli uomini della scorta. Mi sembra il ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ina via D’con lache ritrae il giudicee una citazione di quest’ultimo. Così è apparso il leader della Lega Matteoa Palermo, giunto nel luogo dell’attentato in cui il 19 luglio 1992 rimase ucciso il magistrato simbolo della lotta alla mafia insieme a cinque agenti della sua scorta. “Me l’ha regalata l’assessore Alberto Samonà e per questo lo ringrazio”, ha rispostoa una cronista che ha posto una domanda sulla. Matteoha proseguito: “Ogni volta che vengo a Palermo lo ritengo un dovere civico e umano, da italiano e da ministro che ha combattuto la mafia e quindi per ricordare un grande uomo di giustizia e le donne e gli uomini della scorta. Mi sembra il ...

In visita a via D’Amelio con la mascherina che ritrae il giudice Paolo Borsellino e una citazione di quest’ultimo. Così è apparso il leader della Lega Matteo Salvini a Palermo, giunto nel luogo dell’a ...

Matteo Salvini ha iniziato il suo viaggio a Palermo da via D'Amelio. Domani sarà presente all'aula bunker del carcere Ucciardone all'udienza preliminare sulla vicenda Open Arms. Si dice tranquillo: "V ...

