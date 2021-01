Salvini a Palermo, con la mascherina che ritrae Borsellino indigna, M5s: «Offende il simbolo dell’antimafia» (Di venerdì 8 gennaio 2021) A Palermo in vista dell’udienza preliminare per il processo Open Arms che si terrà domani 9 gennaio 2021, Matteo Salvini ha sollevato un’inaspettata polemica. Nel rendere omaggio al giudice Paolo Borsellino che nel capoluogo siciliano è stato vittima della mafia nell’attentato del 19 luglio 1992, il leader della Lega si è recato quest’oggi in via D’Amelio davanti al condominio teatro della strage. Giunto sul luogo scortato da quattro auto della polizia, Salvini è sceso dalla macchina indossando subito la mascherina consegnatagli dall’assessore Alberto Samonà e ritraente l’immagine del giudice Borsellino. Leggi anche >> Politici su Facebook, i più “discussi” sono Salvini, Conte e Rossi Salvini Palermo oggi, con ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ain vista dell’udienza preliminare per il processo Open Arms che si terrà domani 9 gennaio 2021, Matteoha sollevato un’inaspettata polemica. Nel rendere omaggio al giudice Paoloche nel capoluogo siciliano è stato vittima della mafia nell’attentato del 19 luglio 1992, il leader della Lega si è recato quest’oggi in via D’Amelio davanti al condominio teatro della strage. Giunto sul luogo scortato da quattro auto della polizia,è sceso dalla macchina indossando subito laconsegnatagli dall’assessore Alberto Samonà ente l’immagine del giudice. Leggi anche >> Politici su Facebook, i più “discussi” sono, Conte e Rossioggi, con ...

LegaSalvini : ++ CASO OPEN ARMS ++ SABATO 9 GENNAIO, SALVINI ANDRÀ A PROCESSO A PALERMO PER AVER DIFESO I CONFINI. IL POPOLO È C… - LegaSalvini : SIAMO AL PARADOSSALE! OPEN ARMS, CINQUE IMMIGRATI CLANDESTINI PARTE CIVILE CONTRO L'ALLORA MINISTRO DELL'INTERNO SA… - LegaSalvini : Salvini: 'Questo sabato sarò in tribunale a Palermo per un altro processo sul caso della nave Ong Open Arms, rischi… - Starbright1973 : RT @repubblica: Salvini a Palermo: l'omaggio a Borsellino con la mascherina che ne ritrae l'effige [dal nostro inviato Carmelo Lopapa] [agg… - BBilanShit : RT @DomaniGiornale: Fa riflettere che un senatore della repubblica, che è stato anche a capo del ministero dell’Interno, trasformi un viagg… -