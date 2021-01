Salerno | amministrative | il candidato sindaco Maurizio Basso contro tutti

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Basta con i progetti faraonici, ma puntiamo sull’eliminazione di problemi piccoli, reali e quotidiani”. Ad affermarlo è, agente immobiliare che da alcune settimane ha già annunciato di candidarsi comedella città di. Nel momento in cui il dibattito politico in città è animato dallo stra una grande coalizione che da destra a sinistra ha riunito un gruppo consistente di persone che si oppongono alla ricandidatura di Vincenzo Napoli, l’outsider si presenta attaccandoe non risparmiando critiche a nessuno, accusando l’opposizione di staticità mentre chi vuole presentarsi come alternativa, staccandosi dalla maggioranza, ripropone progetti e disegni già noti.accusa gli ...