Sale la positività (14,8%). E mezza Italia rischia di tingersi di arancione (Di venerdì 8 gennaio 2021) Andrea Cuomo Ieri 18.020 nuovi casi su 121.275 tamponi. Sopra il 30% di terapie intensive 11 Regioni Nella calza del Covid ci sono numeri alti e probabili restrizioni per molte regioni Italiane. I numeri del bollettino di ieri, relativi alle elaborazioni del giorno dell'Epifania, non portano buone notizie. In Italia si è registrata una lieve diminuzione dei casi (passati dai 20.331 dell'altro ieri ai 18.020 di ieri) ma a fronte di un tracollo dei tamponi fatti (178.596 il giorno 6, 121.275 ieri), ciò che ha fatto impennare l'indice di positività dall'11,38 di mercoledì al 14,86 di ieri. Un dato tra i più alti delle ultime settimane. Poco rassicuranti anche i numeri riguardanti i reparti ospedalieri. Gli attualmente positivi sono 571.055 (+2.343), e di essi 25.878 sono ricoverati (+133), 23.291 in reparti ordinari (+117) ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 8 gennaio 2021) Andrea Cuomo Ieri 18.020 nuovi casi su 121.275 tamponi. Sopra il 30% di terapie intensive 11 Regioni Nella calza del Covid ci sono numeri alti e probabili restrizioni per molte regionine. I numeri del bollettino di ieri, relativi alle elaborazioni del giorno dell'Epifania, non portano buone notizie. Insi è registrata una lieve diminuzione dei casi (passati dai 20.331 dell'altro ieri ai 18.020 di ieri) ma a fronte di un tracollo dei tamponi fatti (178.596 il giorno 6, 121.275 ieri), ciò che ha fatto impennare l'indice didall'11,38 di mercoledì al 14,86 di ieri. Un dato tra i più alti delle ultime settimane. Poco rassicuranti anche i numeri riguardanti i reparti ospedalieri. Gli attualmente positivi sono 571.055 (+2.343), e di essi 25.878 sono ricoverati (+133), 23.291 in reparti ordinari (+117) ...

