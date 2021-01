Sabato 9 gennaio 2021, ospiti tv: Verissimo, Tv Talk, C’è posta per te e Affari Tuoi (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tutti gli ospiti e le anticipazioni dei salotti più amati trasmessi nel pomeriggio e nella prima serata nelle reti Rai e Mediaset L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tutti glie le anticipazioni dei salotti più amati trasmessi nel pomeriggio e nella prima serata nelle reti Rai e Mediaset L'articolo proviene da Gossip e Tv.

LegaSalvini : ++ CASO OPEN ARMS ++ SABATO 9 GENNAIO, SALVINI ANDRÀ A PROCESSO A PALERMO PER AVER DIFESO I CONFINI. IL POPOLO È C… - Alberto_Cirio : Ho appena parlato con il ministro Speranza: il Piemonte da lunedì 11 gennaio continuerà ad essere in zona gialla, a… - RaiTre : VACCINO E PREGIUDIZIO Sabato 9 gennaio alle 16.35 su #Rai3 e in streaming su @RaiPlay un nuovo appuntamento con l'a… - SanDaniele17 : GIORNATA 17 SERIE A Limite: sabato 9 gennaio 2021 ore 15.00 - teresina_info : Sabato Feria Propria Del 9 Gennaio anno B Dal Vangelo secondo Marco. (Mc 6,45-52) Gesù parlò loro e disse: Coraggio… -