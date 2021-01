Rugby, PRO14 2021: le formazioni ufficiali del derby Zebre-Benetton (Di sabato 9 gennaio 2021) Andrà in scena domani, sabato 9 gennaio, alle ore 14.00, il derby tra Zebre e Benetton valido per il PRO14 di Rugby: per recuperare il derby nella giornata di domani, però, sono state rinviate le due sfide che vedevano protagoniste le formazioni italiane, ovvero Glasgow Warriors-Benetton e Zebre-Edimburgo, valide per l’11ma giornata. Questi due match si giocheranno con ogni probabilità in una delle prime due settimane di febbraio, dato che non ci saranno le Coppe Europee e che il torneo del PRO14 riprenderà con la dodicesima giornata nel fine settimana del 20 e 21 febbraio. Restano da trovare gli incastri con gli altri recuperi già programmati. Sono stati ufficializzati, intanto, i XV delle due ... Leggi su oasport (Di sabato 9 gennaio 2021) Andrà in scena domani, sabato 9 gennaio, alle ore 14.00, iltravalido per ildi: per recuperare ilnella giornata di domani, però, sono state rinviate le due sfide che vedevano protagoniste leitaliane, ovvero Glasgow Warriors--Edimburgo, valide per l’11ma giornata. Questi due match si giocheranno con ogni probabilità in una delle prime due settimane di febbraio, dato che non ci saranno le Coppe Europee e che il torneo delriprenderà con la dodicesima giornata nel fine settimana del 20 e 21 febbraio. Restano da trovare gli incastri con gli altri recuperi già programmati. Sono statizzati, intanto, i XV delle due ...

