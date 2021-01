Rugby, i convocati dell’Italia per i raduni di Parma e Treviso in vista del Sei Nazioni 2021 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il Sei Nazioni 2021 di Rugby scatterà il 6 febbraio e vedrà subito l’esordio casalingo dell’Italia, che ospiterà la Francia. Trasferta per gli azzurri alla seconda giornata, in casa dell’Inghilterra, il 13 febbraio. Dopo una settimana di pausa, nuovo match casalingo per gli azzurri, che ospiteranno l’Irlanda il 27 febbraio. Altra settimana di pausa ed ultima gara interna del torneo, il 13 marzo, contro il Galles, poi ultima recita del torneo il 20 marzo in Scozia. In vista del torneo, Franco Smith, capo allenatore della Nazionale italiana, ha ufficializzato due liste distinte di giocatori che prenderanno parte ai raduni giornalieri di Parma e Treviso, in calendario rispettivamente il 13 ed il 20 gennaio. Così Franco Smith al sito federale: “I ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il Seidiscatterà il 6 febbraio e vedrà subito l’esordio casalingo, che ospiterà la Francia. Trasferta per gli azzurri alla seconda giornata, in casa dell’Inghilterra, il 13 febbraio. Dopo una settimana di pausa, nuovo match casalingo per gli azzurri, che ospiteranno l’Irlanda il 27 febbraio. Altra settimana di pausa ed ultima gara interna del torneo, il 13 marzo, contro il Galles, poi ultima recita del torneo il 20 marzo in Scozia. Indel torneo, Franco Smith, capo allenatore della Nazionale italiana, ha ufficializzato due liste distinte di giocatori che prenderanno parte aigiornalieri di, in calendario rispettivamente il 13 ed il 20 gennaio. Così Franco Smith al sito federale: “I ...

Franco Smith ha stilato due liste di convocati in vista dei raduni giornalieri di Parma e Treviso, in programma rispettivamente il 13 e il 20 gennaio, in vista del prestigioso Sei Nazioni. Il capo all ...

Si terrà a Roma dall’10 al 13 gennaio il primo raduno del nuovo anno della Selezione Nazionale Seven Maschile. Andy Vilk, capo allenatore dell’Italseven, ha convocato presso il Centro di Preparazione ...

