Rugby 7s: Italia, i convocati per il primo raduno 2021 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Si terrà a Roma dall’10 al 13 gennaio il primo raduno del nuovo anno della Selezione Nazionale Seven Maschile. Andy Vilk, capo allenatore dell’Italseven, ha convocato presso il Centro di Preparazione Olimpica del CONI, Giulio Onesti, quindici atleti che sosterranno sui campi dell’Acquacetosa una tre giorni di preparazione all’attività internazionale. Come spesso capita, il ct azzurro rimescola molto le carte rispetto al recente passato e sono tanti i nuovi nomi. Se ritroviamo alcuni habitué del Seven, come Bonavolontà, Bruno, Cioffi, Guardiano o Schiabel, infatti, ci sono tanti nuovi arrivi, come Yannick Abanga dal Mogliano o Giacomo Ambrosi da Verona. Da evidenziare come siano ben 12 i giocatori che militano in Top 10, con Vilk che dunque non ha dovuto pescare in maniera eccessiva dalle serie minori. La comitiva si ritroverà nella Capitale nel ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 gennaio 2021) Si terrà a Roma dall’10 al 13 gennaio ildel nuovo anno della Selezione Nazionale Seven Maschile. Andy Vilk, capo allenatore dell’Italseven, ha convocato presso il Centro di Preparazione Olimpica del CONI, Giulio Onesti, quindici atleti che sosterranno sui campi dell’Acquacetosa una tre giorni di preparazione all’attività internazionale. Come spesso capita, il ct azzurro rimescola molto le carte rispetto al recente passato e sono tanti i nuovi nomi. Se ritroviamo alcuni habitué del Seven, come Bonavolontà, Bruno, Cioffi, Guardiano o Schiabel, infatti, ci sono tanti nuovi arrivi, come Yannick Abanga dal Mogliano o Giacomo Ambrosi da Verona. Da evidenziare come siano ben 12 i giocatori che militano in Top 10, con Vilk che dunque non ha dovuto pescare in maniera eccessiva dalle serie minori. La comitiva si ritroverà nella Capitale nel ...

ansacalciosport : Rugby: Covid, rinviate altre due partite del Top 10. Virus non dà tregua. Già cancellata definitivamente Coppa Ital… - MieleEmilio : RT @andrealocicero1: Orgoglioso per aver fatto conoscere il nostro tricolore nel mondo ?? ???????????????? #festadeltricolore #tricolore #rugby #it… - ZanRoby55 : In qualità di consigliere federale FIR affronto un tema vitale per lo sviluppo del rugby in Italia: l’impiantistica… - vincentperez95 : RT @andrealocicero1: Orgoglioso per aver fatto conoscere il nostro tricolore nel mondo ?? ???????????????? #festadeltricolore #tricolore #rugby #it… - andrealocicero1 : RT @andrealocicero1: Orgoglioso per aver fatto conoscere il nostro tricolore nel mondo ?? ???????????????? #festadeltricolore #tricolore #rugby #it… -

Ultime Notizie dalla rete : Rugby Italia Italia Under 20, due aggiunte al gruppo dei convocati per il raduno OnRugby Rugby 7s: Italia, i convocati per il primo raduno 2021

Si terrà a Roma dall’10 al 13 gennaio il primo raduno del nuovo anno della Selezione Nazionale Seven Maschile. Andy Vilk, capo allenatore dell’Italseven, ha convocato presso il Centro di Preparazione ...

Rugby, Zebre contro Treviso: a Parma il derby tra poverissimi del Pro 14

Le due squadre si ritrovano una settimana dopo il successo della franchigia della federazione. Entrambe le formazioni sono al sesto e ultimo posto dei ...

Si terrà a Roma dall’10 al 13 gennaio il primo raduno del nuovo anno della Selezione Nazionale Seven Maschile. Andy Vilk, capo allenatore dell’Italseven, ha convocato presso il Centro di Preparazione ...Le due squadre si ritrovano una settimana dopo il successo della franchigia della federazione. Entrambe le formazioni sono al sesto e ultimo posto dei ...