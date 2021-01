Roma, rivolta Municipi contro 28 milioni di tagli al sociale targati M5s (Di venerdì 8 gennaio 2021) ROMA – Circa 28 milioni di euro in meno dal Campidoglio ai Municipi, sul titolo I, con un taglio conseguente ai servizi sociali. È questo il motivo che sta portando molti Municipi di Roma, uno dopo l’altro, ad opporsi al Bilancio comunale 2021. Presentato ai minisindaci il 24 dicembre, con un limite di tempo per esprimere i pareri fissato ai primi giorni di gennaio, il documento sta accumulando una bocciatura dopo l’altra. Pareri non vincolanti, certo, ma che fanno impressione se si pensa che diversi sono arrivati da Municipi la cui maggioranza è a guida 5 stelle. Il VII Municipio, quello della presidente ribelle Monica Lozzi, ha dato parere negativo. Il XII Municipio della presidente Silvia Crescimanno non ha nemmeno espresso parere per mancanza di numero legale e, secondo le indiscrezioni, se avesse presentato l’atto in aula la maggioranza sarebbe andata sotto. Al XIV la maggioranza ha traballato pericolosamente è l’atto è stato votato con il ‘sì’ del presidente. E poi sono arrivate le bocciature dei minisindaci di centrosinistra Sabrina Alfonsi, Francesca Del Bello e Giovanni Caudo, mentre Amedeo Ciaccheri ha annunciato il parere negativo per l’atto che sarà votato nei prossimi giorni dopo il no della giunta.A rischiare di essere tagliati drasticamente sono servizi che vanno dal trasporto disabili all’assistenza domiciliare fino alle rette per i minori o le case famiglia. E per questo il Campidoglio sta cercando di correre ai ripari: già dalla prossima settimana è prevista una serie di tavoli, Municipio per Municipio. E poi una serie di commissioni congiunte: lunedì la Bilancio-Urbanistica, martedì la congiunta con la Scuola, mercoledì con la Commercio, giovedi con la commissione Lavori Pubblici e venerdì con la Patrimonio. Il 20 gennaio è prevista la discussione in Assemblea capitolina. Leggi su dire (Di venerdì 8 gennaio 2021) ROMA – Circa 28 milioni di euro in meno dal Campidoglio ai Municipi, sul titolo I, con un taglio conseguente ai servizi sociali. È questo il motivo che sta portando molti Municipi di Roma, uno dopo l’altro, ad opporsi al Bilancio comunale 2021. Presentato ai minisindaci il 24 dicembre, con un limite di tempo per esprimere i pareri fissato ai primi giorni di gennaio, il documento sta accumulando una bocciatura dopo l’altra. Pareri non vincolanti, certo, ma che fanno impressione se si pensa che diversi sono arrivati da Municipi la cui maggioranza è a guida 5 stelle. Il VII Municipio, quello della presidente ribelle Monica Lozzi, ha dato parere negativo. Il XII Municipio della presidente Silvia Crescimanno non ha nemmeno espresso parere per mancanza di numero legale e, secondo le indiscrezioni, se avesse presentato l’atto in aula la maggioranza sarebbe andata sotto. Al XIV la maggioranza ha traballato pericolosamente è l’atto è stato votato con il ‘sì’ del presidente. E poi sono arrivate le bocciature dei minisindaci di centrosinistra Sabrina Alfonsi, Francesca Del Bello e Giovanni Caudo, mentre Amedeo Ciaccheri ha annunciato il parere negativo per l’atto che sarà votato nei prossimi giorni dopo il no della giunta.A rischiare di essere tagliati drasticamente sono servizi che vanno dal trasporto disabili all’assistenza domiciliare fino alle rette per i minori o le case famiglia. E per questo il Campidoglio sta cercando di correre ai ripari: già dalla prossima settimana è prevista una serie di tavoli, Municipio per Municipio. E poi una serie di commissioni congiunte: lunedì la Bilancio-Urbanistica, martedì la congiunta con la Scuola, mercoledì con la Commercio, giovedi con la commissione Lavori Pubblici e venerdì con la Patrimonio. Il 20 gennaio è prevista la discussione in Assemblea capitolina.

Il Bilancio appoderà in Aula il 20 gennaio. Dalla prossima settimana è prevista una serie di tavoli, Municipio per Municipio. Poi una serie di commissioni congiunte ...

Trasferire i rom dai campi a centri di accoglienza da reperire (anche) fuori Roma? Sindaci e opposizione di centrodestra non ci stanno e attaccano la sindaca Virginia Raggi per un bando di gara ...

Il Bilancio appoderà in Aula il 20 gennaio. Dalla prossima settimana è prevista una serie di tavoli, Municipio per Municipio. Poi una serie di commissioni congiunte ...