Roma, condannati gli ultrà del Feyenoord che devastarono la Barcaccia (Di venerdì 8 gennaio 2021) Avevano messo a ferro e fuoco Piazza di Spagna e avevano danneggiato la fontana della Barcaccia. Ma ieri, sei ultrà olandesi, dopo ben 6 anni da quei terribili fatti, sono stati condannati con pene fino ai 4 anni. Era il febbraio 2015 e i tifosi olandesi si trovavano nella Capitale per la partita di Europa League Roma-Feyernoord. E' bene che ci sia la competizione, ma che questa sfoci in rabbia, vandalismo, prepotenza e distruzione no. La Capitale ha vissuto due giorni terribili con scontri, lanci di bombe carta, fumogeni: un'intera città, soprattutto il centro storico, in preda al terrore e al panico. Gli ultrà olandesi, tra le tante cose, avevano danneggiato anche il capolavoro di Pietro Bernini ai piedi della scalinata di Trinità dei Monti, la fontana della Barcaccia.

