Roberto Maroni ricoverato a Milano e sottoposto ad un'operazione (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ci sono importanti aggiornamenti sulle condizioni di Roberto Maroni, l'ex governatore della Regione Lombardia ed ex ministro della Repubblica, è ricoverato in ospedale dallo scorso lunedì a causa di malore, ha subito un intervento. I medici hanno reso note le condizioni dell'ex presidente della Regione Lombardia. Al momento le informazioni trapelate non sono molte, se non sulle condizioni del paziente tramite una nota divulgata dall'ospedale. In precedenza, i medici dell'ospedale di Varese avevano spiegato che gli accertamenti puntavano ad individuare la causa del malore più eventuali danni causati dalla caduta. Roberto Maroni operato L'ex ministro degli interni si trova ricoverato presso l'istituto neurologico Basta di Milano, dove, nella giornata di ...

