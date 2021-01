Roberto Maroni operato all'istituto neurologico Besta di Milano. L'ex governatore della Lombardia colpito da malore nei giorni scorsi (Di venerdì 8 gennaio 2021) L'ex governatore della Regione Lombardia Roberto Maroni, è stato sottoposto oggi a un intervento chirurgico all'istituto neurologico Besta. Maroni aveva avuto un malore, nei giorni scorsi a casa sua a ... Leggi su leggo (Di venerdì 8 gennaio 2021) L'exRegione, è stato sottoposto oggi a un intervento chirurgico all'aveva avuto un, neia casa sua a ...

