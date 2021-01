Roberto Giacobbo | dove l’abbiamo visto in tv prima che diventasse famoso | non indovinereste mai

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Il conduttore di ‘Freedom – Oltre il confine’ è stato concorrente di unquiz tanti anni fa: eccoabbiamo. Al noto settimanale Tv Sorrisi e Canzoni aveva rivelato nel 2016 questo aneddoto sconosciuto e che mai avremmo immaginato:, pronto a tornare in tv stasera su Italia 1 col L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

TottusinPari : SU “ITALIA 1”, ROBERTO GIACOBBO CON “FREEDOM”, L’8 GENNAIO ALLE 21:25, VA ALLA SCOPERTA DEL VILLAGGIO NURAGICO DI T… - ScopriMilano : ROBERTO GIACOBBO CON FREEDOM – OLTRE IL CONFINE SULLE TRACCE DI VAN GOGH - tuttotv_info : Freedom di Roberto Giacobbo, puntata di venerdì 8 gennaio 2021 Freedom di Roberto Giacobbo, puntata di venerdì 8 ge… - tuttotv_info : Freedom di Roberto Giacobbo, puntata di venerdì 8 gennaio 2021 - CSmeraldaOff : Roberto Giacobbo a Siliqua, verso il castello di Acquafredda. #Cagliari #castellodiAcquafredda #ConteUgolino… -

Ultime Notizie dalla rete : Roberto Giacobbo

Il conduttore di 'Freedom - Oltre il confine' è stato concorrente di un famoso quiz tanti anni fa: ecco dove abbiamo visto Roberto Giacobbo.Primo appuntamento con la stagione 2021 di «Freedom – Oltre il confine», al via da venerdì 8 gennaio, in prima serata, su Italia 1, per otto appuntamenti. Il programma di Roberto Giacobbo, dopo la pau ...