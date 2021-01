Ripartono da gennaio le ricerche di lavoro nel digitale C’è anche Google

Leggi su wired

(Di venerdì 8 gennaio 2021) (Photo by Amy Osborne / AFP)Il settore information and communication technology ha superato il 2020 con un calo del mercato valutato al -2% e con l’inizio del 2021 si affaccia su un biennio che dovrebbe, secondo le previsioni, permettere di raggiungere e superare i livelli del 2019. Per quest’anno la crescita attesa è infatti del 3,4% e per il prossimo del 3,3%, secondo l’associazione imprenditoriale Anitec-Assinform di Confindustria. Ecco quindi alcune posizioni diaperte per il mese di. Al.ta Cucina Al.ta Cucina, la community di food che porta nel mondo la cucina italiana come mediatech company, con un seguito di oltre 4 milioni di persone e oltre e 1 miliardo di visualizzazioni organiche ottenute tramite i canali social, annuncia una “Call for Talent” per l’inserimento di cinque professionisti delnel proprio ...