Rimpasto in Lombardia. Salvini: "La squadra è pronta". Letizia Moratti al posto di Gallera al Welfare (Di venerdì 8 gennaio 2021) Sarà Letizia Moratti a 'rimpiazzare' l'ormai ex assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. Un Rimpasto che era nell'aria da un po'. Accelerato, almeno ufficialmente, dalle parole sui vaccini pronunciate da Gallera. Che hanno scatenato un polverone di polemiche. La nuova giunta non è stata ancora ufficializzata, ma Matteo Salvini ha già annunciato che la squadra è chiusa. Non ha aggiunto altro lasciando l'annuncio al governatore Attilio Fontana. Che il leader leghista chiama "l'allenatore". L'ingresso dell'ex sindaco di Milano, persona graditissima a Berlusconi, in realtà, viene letto come un commissariamento di Fontana.

