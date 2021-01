Rientro scuole secondarie di secondo grado: ecco dove si ripartirà in presenza l’11 gennaio (Di venerdì 8 gennaio 2021) Con le ultime ordinanze regionali si definisce il quadro sul Rientro a scuola in presenza dall'11 gennaio per gli studenti delle secondarie di secondo grado. Non tutti però hanno deciso e nelle prossime ore la situazione potrebbe ulteriormente cambiare per l'esito del monitoraggio dei dati. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 8 gennaio 2021) Con le ultime ordinanze regionali si definisce il quadro sula scuola indall'11per gli studenti delledi. Non tutti però hanno deciso e nelle prossime ore la situazione potrebbe ulteriormente cambiare per l'esito del monitoraggio dei dati. L'articolo .

mariannamadia : “Le Scuole sono sicure” rischia di essere uno slogan pericoloso se dopo 15 giorni di festività e la variante ingles… - chedisagio : ???? Il rientro in classe delle scuole superiori nella Regione Piemonte è stato rimandato a lunedì 18 gennaio - orizzontescuola : Rientro scuole secondarie di secondo grado: ecco dove si ripartirà in presenza l’11 gennaio - TerlizziGerardo : RT @tg2rai: Oggi, tra le polemiche, sono ripartite le #scuole. In molte città la protesta degli studenti per le modalità di rientro in pres… - TerlizziGerard3 : RT @tg2rai: Oggi, tra le polemiche, sono ripartite le #scuole. In molte città la protesta degli studenti per le modalità di rientro in pres… -