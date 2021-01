'Ricovero a pagamento per chi non si vaccina contro Covid-19': la strada di San Marino (Di venerdì 8 gennaio 2021) La proposta del ministro alla Sanità Roberto Ciavatta: 'Gli obiettori di coscienza dovranno fare un'assicurazione sanitaria' Leggi su today (Di venerdì 8 gennaio 2021) La proposta del ministro alla Sanità Roberto Ciavatta: 'Gli obiettori di coscienza dovranno fare un'assicurazione sanitaria'

Nella Repubblica di San Marino chi non intende vaccinarsi contro il Covid deve rispettare delle regole ben precise.

Con 16 morti ogni 10mila abitanti, San Marino è oggi il Paese con la massima incidenza di vittime Covid al mondo. Per questo motivo, per convincere i no vax locali il governo propone di imporre il pag ...

