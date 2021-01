Ricoverato per Covid l'alpino 81enne che suonò la fisarmonica per la moglie ammalata (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ricoverato a causa del virus l’anziano alpino che suonò la fisarmonica per la moglie ammalata: Stefano Bozzini, 81 anni, ora allieta con la sua musica i compagni di corsia del centro Covid di Cortemaggiore. Nel mese di novembre, l’alpino commosse Piacenza e tutta Italia quando fu immortalato in un video mentre suonava una serenata alla moglie sotto le finestre dell’ospedale di Castelsangiovanni, in cui la donna era ricoverata e dove purtroppo è poi deceduta. Nei giorni scorsi l?81enne, ex militare delle ‘penne nere’, è risultato positivo al coronavirus e per lui si è reso necessario il ricovero. A ogni modo, le sue condizioni non sembrano gravi. Non appena Bozzini si è ripreso, i figli hanno provveduto a portare in ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 8 gennaio 2021)a causa del virus l’anzianochelaper la: Stefano Bozzini, 81 anni, ora allieta con la sua musica i compagni di corsia del centrodi Cortemaggiore. Nel mese di novembre, l’commosse Piacenza e tutta Italia quando fu immortalato in un video mentre suonava una serenata allasotto le finestre dell’ospedale di Castelsangiovanni, in cui la donna era ricoverata e dove purtroppo è poi deceduta. Nei giorni scorsi l?, ex militare delle ‘penne nere’, è risultato positivo al coronavirus e per lui si è reso necessario il ricovero. A ogni modo, le sue condizioni non sembrano gravi. Non appena Bozzini si è ripreso, i figli hanno provveduto a portare in ...

