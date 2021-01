Ricerca: così spermatozoo perde retta via, studio scienziata Human Technopole (Di venerdì 8 gennaio 2021) Milano, 8 gen. (Adnkronos Salute) - E' un meccanismo molecolare che garantisce una sorta di 'navigatore' agli spermatozoi permettendogli di mantenere la direzione fino al traguardo: l'ovocita da fecondare. Senza questo, la fertilità è compromessa, senza glicina il seme maschile perde la 'retta via'. E' la scoperta che si è guadagnata la copertina della rivista 'Science'. Nello studio c'è un pezzo d'Italia. A firmarlo fra gli altri una scienziata dello Human Technopole: Gaia Pigino, associate head del Centro di Ricerca in Biologia Strutturale del polo nato nell'area che ospitò l'Expo 2015 a Milano e group leader al Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics a Dresda. Insieme a due studenti del suo team nel centro sassone, Gonzalo Alvarez Viar e ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Milano, 8 gen. (Adnkronos Salute) - E' un meccanismo molecolare che garantisce una sorta di 'navigatore' agli spermatozoi permettendogli di mantenere la direzione fino al traguardo: l'ovocita da fecondare. Senza questo, la fertilità è compromessa, senza glicina il seme maschilela 'via'. E' la scoperta che si è guadagnata la copertina della rivista 'Science'. Nelloc'è un pezzo d'Italia. A firmarlo fra gli altri unadello: Gaia Pigino, associate head del Centro diin Biologia Strutturale del polo nato nell'area che ospitò l'Expo 2015 a Milano e group leader al Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics a Dresda. Insieme a due studenti del suo team nel centro sassone, Gonzalo Alvarez Viar e ...

