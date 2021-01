Riapertura scuole, M5S: un bel segnale anticipare vaccino per docenti e Ata (Di venerdì 8 gennaio 2021) “Tutti gli studi realizzati finora confermano che le scuole sono luoghi con bassissimo rischio di contagio. Siamo convinti che sia possibile riprendere subito le attività in presenza nella massima sicurezza, perché questo è ciò che continuano a dirci i dati scientifici: le Regioni che non rispettano l’intesa con il ministero dell’Istruzione del 23 dicembre per la Riapertura non hanno valida giustificazione”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 8 gennaio 2021) “Tutti gli studi realizzati finora confermano che lesono luoghi con bassissimo rischio di contagio. Siamo convinti che sia possibile riprendere subito le attività in presenza nella massima sicurezza, perché questo è ciò che continuano a dirci i dati scientifici: le Regioni che non rispettano l’intesa con il ministero dell’Istruzione del 23 dicembre per lanon hanno valida giustificazione”. L'articolo .

fabfazio : Ma...con questa percentuale di positività che sfiora il 14%, non sarebbe più prudente rinviare la riapertura delle… - GassmanGassmann : 649 deceduti con #COVID19 nelle ultime 24 ore... io penso che la riapertura delle scuole in presenza, sarebbe davve… - giorgio_gori : 50% didattica in presenza e 50% a distanza; ingressi scaglionati 8-10, idem le uscite; trasporto scolastico + 30%,… - romatoday : Cosa si rischia con la riapertura delle scuole superiori - dalpha423 : RT @GustavoMichele6: Covid, Inail-Iss: con la riapertura delle scuole superiori si rischia una nuova ondata -